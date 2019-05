Alweer een nieuwkomer: de Amerikaanse strandschelp

In 2017 en 2018 hebben wetenschappers van Wageningen Marine Research voor het eerst in Europa exemplaren van de strandschelp Mulinia lateralis (Say, 1822) aangetroffen. Oorspronkelijk komt dit schelpdier voor in het westelijke deel van de Atlantische Oceaan: van de Golf van Saint Lawrence tot de Golf van Mexico. Deze Amerikaanse strandschelp, zoals hij wordt genoemd, werd aangetroffen in de Nederlandse kustwateren (Voordelta), in de Waddenzee en in de Westerschelde: in dichtheden tot bijna 6.000 individuen per vierkante meter. Inmiddels is de soort opgerukt tot ver in de Eemsmonding (Termunterzijl). Dit invasieve schelpdier kan in potentie inheemse schelpdiersoorten, zoals de Kokkel (Cerastoderma edule) en de Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata, gaan beconcurreren qua voedsel en ruimte. Heel waarschijnlijk is de introductie van deze soort verlopen via ballastwater, dat restjes sediment en ook organismen zoals plankton of schelpdierlarven kan bevatten.

Het Nature Today artikel waarop dit bericht gebaseerd is, vindt u hier.

Bron: Nature Today.

