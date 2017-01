Chinese moerasslak steeds vaker gezien

In het online magazine Nature today stond onlangs een informatief artikel over de Chinese Moerasslak, een relatief nieuwe exoot die steeds vaker in ons land gevonden wordt. Na de eerste vondst in 2008 komt deze grote moerasslakkensoort inmiddels op tien verschillende locaties voor.

Van twee naar vier soorten

Oorspronkelijk komen in Nederland twee soorten moerasslakken voor: de Spitse en de Stompe moerasslak, maar inmiddels leven er in ons land vier soorten. In 2006 werd in Dordrecht de uit Oost-Europa afkomstige Donau-moerasslak ontdekt. Deze is tot op heden nog nergens anders waargenomen. De Chinese moerasslak (Bellamya chinensis) is de vierde soort, en hij is, met een hoogte tot 7 cm, verreweg de grootste van het stel. De Chinese moerasslak is niet alleen herkenbaar aan zijn grote huis, maar ook aan het ontbreken van de karakteristieke strepen die de andere drie soorten vertonen.

Aquariumhandel en tuincentra

De Chinese moerasslak is een echte exoot: oorspronkelijk komt hij voor in China, Taiwan, Korea en Japan. Aangenomen wordt dat de dieren per ongeluk via tuincentra of de aquariumhandel in de natuur zijn terechtgekomen. Oorspronkelijk komt deze soort uit gemiddeld warmere gebieden. Waarschijnlijk kunnen ze zich door het ontbreken van echt koude winters handhaven in ons land.