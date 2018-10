De Japanse zeepbelslak … en meer

In een bericht van Nature Today melden de Nederlandse Malacologische Vereniging en de Stichting ANEMOON de ontdekking van maar liefst vier nieuwe weekdiersoorten in Nederland. In het bericht wordt nader ingegaan op de vondst van de Japanse zeepbelslak (Haminoea japonica) . In juni 2018 werden opeens duizenden exemplaren van deze slak waargenomen in het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk. Nederland heeft geen inheemse zeepbelslakken. Het kon dan ook niet anders dan om een geïntroduceerde soort gaan. Meer informatie vindt u in het genoemde bericht. De andere nieuwe soorten zijn: Aziatische mossel (Arcuatula senhousia), Samengedrukte erwtenmossel (Euglesa compressa) en Gevlekte grasslak (Xerotricha conspurcata).

