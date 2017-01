Malacoloog Dr. A.C. (Dolf) van Bruggen overleden

Op 3 juni jl. is Dr. A.C. (Dolf) van Bruggen, eminent malacoloog en erelid van de NMV, overleden.

Van Bruggen was lid van de NMV sinds 1948. Hij was vele jaren zeer actief bij de vereniging betrokken. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties: tweede secretaris van 1953-1954, secretaris van 1954-1956 en 1967-1968, voorzitter van 1970-1972, penningmeester van 1983-1986 en ondervoorzitter van 1984-1986. Ook als redacteur van de NMV-tijdschriften zette hij zich tientallen jaren in voor de NMV. Hij was redacteur van het CB (voorloper van het huidige Spirula) in de periode 1951-1953 en 1954-1956, en van Basteria van 1956 tot nu. Ook achter de schermen steunde hij de vereniging op uiteenlopende manieren.

Bij het 60-jarig jubileum in 1994 ontving hij voor zijn verdiensten de NMV-erepenning en in 1999 werd hij tot erelid van de vereniging benoemd. In dat jaar werd hem tijdens een symposium van de NMV een wetenschappelijke feestbundel uitgereikt.

Als professioneel malacoloog leverde Van Bruggen een grote bijdrage aan de kennis van weekdieren, in het bijzonder de landslakken in Afrika.

Deel, mail of print dit artikel: