Een onbekend ‘wadslakje’ in het Noordzeekanaal

Alweer is er een nieuwe molluskensoort ontdekt in ons land. Het is een klein, wit slakje, dat aanvankelijke aanvankelijk niet als exoot herkend werd omdat het nogal op ons eigen Wadslakje (Peringia ulvae) lijkt. De soort is hier zeker al sinds april 2014 aanwezig, in het Noordzeekanaal, en hij is in Europa inmiddels ook bekend uit de Thames (vanaf in elk geval 2015). Onderzoekers willen graag achterhalen wanneer de soort hier aankwam en of ze nog elders in Nederland zitten. Vandaar een oproep: let op ‘vermomde’ wadslakjes!

Met dank aan Nature today. Het oorspronkelijke bericht over het ‘vermomde wadslakje’ vindt u hier.

