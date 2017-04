Help het klimaatonderzoek met de SnailSnap-app

Download de SnailSnap-app, en je kunt rechtstreeks bijdragen aan klimaatonderzoek. Gebruikers van deze app verzamelen met één druk op de knop gegevens over de kleur en de locatie van tuinslakken. Onderzoekers van Naturalis gebruiken deze gegevens om te bepalen of en hoe tuinslakken zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en verstedelijking.

In Nederland is de gemiddelde jaartemperatuur sinds 1950 met 1,5°C gestegen. Verstedelijking zorgt lokaal zelfs voor nog grotere temperatuurstijgingen en droogte. Planten en dieren moeten zich aanpassen aan deze veranderende omstandigheden om te overleven. Maar kunnen zij dit wel snel genoeg? Onderzoek aan de tuinslak kan meer inzicht geven in de manier waarop dieren zich aanpassen. De kleur van het huisje van een tuinslak bepaalt mede hoe goed de slak bestand is tegen hitte en droogte. Slakken met lichtere huisjes zullen minder snel oververhit raken in de volle zon. Betekent dit dat tuinslakken door klimaatverandering en verstedelijking lichter van kleur worden? Dit is één van de vragen die de onderzoekers hopen te beantwoorden met behulp van de SnailSnap-app.

De app is beschikbaar voor iedereen met een Android-telefoon en is eenvoudig in gebruik. U kunt gewoon een foto van een Zwartgerande tuinslak (Cepaea nemoralis) maken en die versturen. De GPS-coördinaten van de foto worden automatisch meegestuurd. Slakkenexperts controleren alle foto’s en noteren de kleur van de slak. De op deze manier verzamelde gegevens zullen door de onderzoekers worden gebruikt om de aanpassingen van de tuinslak in kaart te brengen.

SnailSnap is een initiatief van Naturalis, EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl. Het project loopt van maart tot oktober, de periode waarin tuinslakken het meest actief zijn. Het uiteindelijke doel van het project is een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. De app is te downloaden via Google Play. Meer informatie? Bezoek: www.snailsnap.nl.

<bericht deels overgenomen van Nature Today>

