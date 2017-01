Kleine alikruik terug bij Scheveningen

Onlangs is de Kleine alikruik (Melaraphe neritoides) weer teruggevonden op de plaats waar ze, in 1916, voor het eerst in Nederland is gevonden: bij Scheveningen. De Kleine alikruik is een klein, elegant, donker gekleurd slakje dat op verharde kusten leeft in de spatzône, een kleine strook substraat boven de vloedlijn. De soort staat te boek als zeldzaam, maar dit wordt mogelijk mede veroorzaakt door de moeilijke vindbaarheid van de soort. In Nederland is de soort slechts van een beperkt aantal locaties bekend. Tijdens de NMV-jubileumexcursie op Texel (2014) werd de soort aangetroffen bij het NIOZ-strand.

