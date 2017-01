Een levend fossiel bedreigd in zijn voortbestaan

Nieuws over de Nautilus op de site nos.nl. Volgens Nautilus-onderzoeker Auke-Florian Hiemstra van Naturalis gaat het niet goed met deze prachtige inktvissensoort, een levend fossiel, dat in honderden miljoenen jaren nauwelijks veranderd is. Vroeger vingen vissers in de Filipijnen zo’n 75 exemplaren per dag, tegenwoordig nog maar 3 of 4, aldus Hiemstra, die wil voorkomen dat deze bijzondere diersoort uitsterft.

De Nautilus is een inktvis met een uitwendige schelp. Het dier heeft veel armen: wel negentig. Hij leeft in de diepzee op honderden meters diepte. Hij komt voor in de Filipijnen, Indonesië en Australië. Zijn prachtige schelp met luchtkamertjes dreigt hem fataal te worden, want Nautilus-schelpen zijn populaire handelswaar.

Het originele bericht op nos.nl vindt u hier.

