Miramar Zeemuseum, Vledder, zoekt vrijwilligers

Het seizoen 2016 van Miramar Zeemuseum in Vledder (bij Steenwijk) is een seizoen, met veel jubileumactiviteiten, vanwege het 50-jarig bestaan van het museum. Voor het organiseren van malacologische, marien-biologische, en educatieve activiteiten en het op orde krijgen van de collectie zoeken we vrijwilligers. Woont u dus in de omgeving en wilt u ons helpen horen wij het graag. U kunt ons bereiken via info@miramarzeemuseum.nl, tel. 0521-381300 of kijk voor meer informatie over Miramar Zeemuseum even op onze website www.miramarzeemuseum.nl en facebookpagina.

