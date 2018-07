Nauwe korfslak steeds meer in het nauw

De Nauwe korfslak (Vertigo angustior (Jeffreys, 1830)) is een zeer klein, op het land levend huisjesslakje dat in ons land alleen nog in natuurgebieden voorkomt. De soort geldt in Europa als zeer zeldzaam en is daarom opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn, niet alleen om de soort zelf te beschermen, maar vooral om het ecosysteem rond deze soort in stand te houden. In Nederland zijn twaalf Natura 2000-gebieden aangewezen als wettelijke beschermingszones voor deze soort en zijn habitat. Ondanks de beschermende maatregelen gaat het slecht met de Nauwe korfslak, en dus met zijn leefomgeving. De oorzaak ligt vooral in gewijzigd natuurbeheer. Meer informatie vindt u in dit bericht van Nature today.

