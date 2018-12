Het gaat hard met de verandering van de Nederlandse Malacofauna. Nadat in de afgelopen maanden al vier nieuwe soorten in ons land waren ontdekt, is daar nu nog een vijfde aan toegevoegd. Stichting ANEMOON bericht in Nature today over de vondst van een getraliede mossel in het Noordzeekanaal. Het gaat om de soort Ischadium recurvum (Rafinesque, 1820), een soort die oorspronkelijk voorkomt in de Golf van Mexico.

