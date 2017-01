NMV-najaarsbijeenkomst over schelpen en slakken van het Caribisch gebied

Op zaterdag 8 oktober van 10.30- 16.30 uur houdt de NMV zijn najaarsbijeenkomst, deze keer met als thema mollusken van het Caribisch gebied. De Nederlandse Antillen zijn in 2010 opgeheven als staatkundige eenheid, en sindsdien zijn de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) bijzondere gemeenten van Nederland. Dat betekent dat Nederland hiermee ook een tropische flora en fauna heeft. Omdat deze eilanden niet los gezien kunnen worden van de rest van de Cariben is het hele gebied als onderwerp gekozen.

Zowel mariene schelpen als landslakken zullen uitgebreid aan bod komen. Er zijn bijdragen van o.a. Bert Hoeksema, Rob Moolenbeek en Ad Hovestadt, er is een determinatieworkshop en er is gelegenheid tot informatie-uitwisseling over goede vindplaatsen in het gebied.

Tevens is er deze dag de presentatie van de herziene druk van de KNNV-Veldgids slakken en mossels en een veiling van enkele boeken en oude prenten van schelpen en slakken, die prof. Gittenberger aan de vereniging heeft geschonken.

Meer gedetailleerde informatie over het programma vindt u in de agenda.

Plaats: Informatiecentrum Zanderij Crailoo van het Goois Natuurreservaat, Naarderweg (N524), Hilversum. Het Informatiecentrum ligt halverwege tussen Hilversum en Bussum, direct ten noordwesten van de natuurbrug. Het is goed bereikbaar per trein (1,5 km lopen vanaf NS-station Bussum-Zuid) en per auto (niet ver van de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam). Bij het centrum is een gratis parkeerplaats.

Deel, mail of print dit artikel: