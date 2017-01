Met fossiele inkt getekende Octopus te zien in Natuurmusem Fryslân

Eerder berichtten we in deze rubriek al over een tekening van een inktvis gemaakt met fossiele inkt.

Precies deze tekening is het hoogtepunt van een overzichtsexpositie van Esther van Hulsen in het Natuurmuseum Fryslân. Het fossiel is in 2009 gevonden in Libanon en is geschonken aan het museum in Oslo, waar de kunstenares tegenwoordig woont en werkt. Wetenschappers slaagden er in de fossiele inkt uit het 95 miljoen jaar oude fossiel te halen, waarna Van Hulsen de Octopus tekende met zijn eigen inkt.

Esther van Hulsen, afkomstig uit Leeuwarden, exposeert nog tot en met 5 maart in het Natuurmuseum Fryslân, onder de titel ‘Et annet stedt, en annen tid’ (Noors voor ‘een andere plaats, een andere tijd’).

