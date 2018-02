Online-beschikbaarheid Basteria verbeterd

In een eerder digitaliseringsproject van Naturalis zijn veel tijdschriften digitaal ontsloten via www.natuurtijdschriften.nl. Zo ook de NMV-tijdschriften Spirula en Basteria. Voor Basteria bleken echter enkele nummers te ontbreken en niet alle gedigitaliseerde informatie was goed vindbaar. Dit probleem is opgelost.

Basteria is nu online beschikbaar tot volume 78 (2014) en er komt elk jaar een nieuwe volume beschikbaar. Wel ontbreken er nog enkele speciale nummers die binnenkort aangevuld worden.

Zodra de Basteria compleet is, wordt ook de online beschikbaarheid van Spirula uitgebreid.

