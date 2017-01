Teken met teken-encefalitisvirus aangetroffen op de Sallandse Heuvelrug

Voor het eerst is het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) aangetroffen in Nederland. Op de Sallandse Heuvelrug zijn teken aangetroffen die dit virus dragen. Er zijn nog geen gevallen van een besmetting bekend. Het risico op besmetting met het TBE-virus na een tekenbeet is weliswaar kleiner dan het risico op de Ziekte van Lyme, maar het is een extra aanleiding om alert te zijn op tekenbeten.

Doe dus na het struinen in de natuur altijd een tekencheck!

Een tekenbeet door een met TBE-virus besmette teek heeft niet altijd gevolgen. Bij een besmetting met gevolgen verlopen deze in twee fasen van 7 tot 14 dagen. Klachten zijn onder andere koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Daarna volgt een week zonder symptomen. Na deze week kan de hoofdpijn terugkomen en kan er zich een hersen(vlies)ontsteking ontwikkelen. Ongeveer 1 tot 2 procent van de mensen met een besmetting mét gevolgen houdt er permanente klachten aan over of overlijdt.

Het virus was al bekend van onder andere Duitsland en Oostenrijk. Onderzoek naar de verspreiding en gevolgen van dit virus is in volle gang door het RIVM in samenwerking met andere organisaties.

Bron: RIVM.

