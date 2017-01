Waddenbelevingscentrum De Noordhoren opent zijn deuren

Een nieuw Waddenbelevingscentrum is geboren in Holwerd. In de verbouwde kerk aan de Elblasterweg 1 opent De Noordhoren haar deuren voor belangstellenden die meer willen weten over het bijzondere waddengebied. Meer dan anderhalf jaar is er keihard gewerkt door tal van vrijwilligers om de kerk te verbouwen en in te richten. Het resultaat mag er zijn: grote aquaria, een uitgebreide schelpen collectie, veel opgezette vogels, een filmzaaltje en nog veel meer. Dus als u naar Holwerd reist om de boot naar Ameland te nemen, stop dan vooral even bij de Noordhoren. De Waddenvereniging heeft een deel mogen inrichten. We hopen voor alle harde werkers én voor het waddengebied dat De Noordhoren op veel bezoekers mag rekenen vanaf 10 april. De deuren zijn open op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Bron: Nieuwbrief waddenvereniging dd. 7 april 2016

