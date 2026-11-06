Achter iedere schelp schuilt een verhaal

Verslag van het NMV-webinar ‘Shellers from the Past and the Present’ door Frank Maartense.

Geschreven door Freek van der Kruk Wie verzamelt er schelpen? Wie heeft ze beschreven, bestudeerd of een naam gegeven? En welke bijzondere verhalen gaan er achter al die mensen schuil? Tijdens het eerste webinar van de Nederlandse Malacologische Vereniging, op 6 oktober 2026, nam Frank Maartense de deelnemers mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de schelpenwereld. Van de oude Grieken en Romeinen tot hedendaagse malacologen, van beroemde wetenschappers tot enthousiaste amateurverzamelaars. Heb je het webinar gemist? Niet getreurd, het is terug te kijken op Youtube:

Centraal stond Shellers from the Past and the Present, een bijzondere online database met inmiddels meer dan 60.000 namen van mensen die op de een of andere manier betrokken zijn of waren bij schelpen, fossiele schelpen en weekdieren. Een indrukwekkende verzameling die bijna 2800 jaar geschiedenis omvat.

60.000 namen, 60.000 verhalen

De database is het levenswerk van de Amerikaanse schelpenliefhebber Tom Rice. Hij begon ooit met het verzamelen van informatie over de wetenschappers die schelpensoorten hadden beschreven. Wie waren die mensen eigenlijk? Wat hadden ze gedaan en wat was er van hun verzamelingen geworden?

Zijn nieuwsgierigheid groeide uit tot een omvangrijk project. In de loop der jaren verzamelde Rice duizenden namen, foto’s en levensverhalen. In 2000 werd de database toegankelijk via internet.

Frank Maartense raakte eind 2018 bij het project betrokken, na een toevallige correspondentie met de Belgische malacoloog Guido Poppe. Toen bleek dat Rice op leeftijd was en met gezondheidsproblemen kampte, bood Frank aan hem te helpen. Er ontstond een hechte samenwerking en na het overlijden van Rice in 2022 nam Frank het beheer over.

Inmiddels bevat de database niet alleen professionele malacologen, maar ook biologen, paleontologen, verzamelaars en andere schelpenliefhebbers uit vrijwel alle landen ter wereld. Juist die verscheidenheid maakt het project zo bijzonder. Want achter iedere naam schuilt een eigen geschiedenis.

Keizer Caligula en zijn merkwaardige oorlogsbuit

Dat schelpen de mens al duizenden jaren fascineren, blijkt uit een van de opmerkelijkste verhalen uit de lezing: dat van de Romeinse keizer Caligula.

Volgens een overlevering trok Caligula in de eerste eeuw na Christus met zijn soldaten naar de kust van het Kanaal om de strijd aan te binden met Neptunus, de Romeinse god van de zee. Zijn soldaten moesten de golven aanvallen. Toen de keizer zichzelf tot overwinnaar had uitgeroepen, had hij natuurlijk ook een oorlogsbuit nodig.

En wat neem je mee als je de zee hebt verslagen? Schelpen! Caligula zou zijn soldaten opdracht hebben gegeven schelpen te verzamelen, die vervolgens als buit naar Rome werden gebracht. De senatoren moeten vreemd hebben opgekeken toen zij met deze ongebruikelijke oorlogstrofee werden geconfronteerd.

Of het verhaal precies zo is verlopen, blijft natuurlijk de vraag. Maar als anekdote laat het prachtig zien dat schelpen al in de oudheid een bijzondere plaats innamen in de menselijke verbeelding.

Aristoteles, Plinius en de geheimzinnige Argonauta

Nog vóór Caligula hielden Griekse denkers zich al bezig met schelpdieren. Zo beschreef Aristoteles rond 350 voor Christus de argonaut, een bijzonder weekdier dat volgens de toenmalige opvattingen met zijn armen als zeilen over het water kon varen.

Ook de Romeinse redenaar Cicero had belangstelling voor schelpen. Frank vertelde hoe Cicero het verzamelen ervan beschouwde als een aangename bezigheid die rust kon brengen te midden van politieke onrust.

Een van de mooiste historische passages uit de lezing kwam echter van Plinius de Oudere. Deze Romeinse natuuronderzoeker beschreef in zijn Naturalis Historia een merkwaardig zeedier dat hij Nautilus noemde. Het dier zou naar het wateroppervlak stijgen, zijn armen spreiden als een zeil en zich met de overige armen voortbewegen.

Een schitterend beeld, maar ook een voorbeeld van hoe waarnemingen en verbeelding in de vroegste natuurhistorische beschrijvingen door elkaar konden lopen.

Zoals Frank toelichtte, ging het hierbij niet om de Nautilus zoals wij die tegenwoordig kennen, maar om de argonaut, Argonauta argo. De Franse natuuronderzoeker Georges Cuvier wees daar in de negentiende eeuw al op.

Deze oude beschrijvingen laten zien hoe lang mensen al proberen te begrijpen wat er onder het wateroppervlak leeft.

Edgar Allan Poe: De griezelschrijver

Een van de verrassendste namen in de database is ongetwijfeld Edgar Allan Poe. De Amerikaanse schrijver kennen we vooral van zijn griezelverhalen en gedichten. Maar wat heeft hij met schelpen te maken? Meer dan je zou denken!

In 1839 verscheen zijn The Conchologist’s First Book, een handboek over schelpen en weekdieren. Poe had de opdracht aangenomen om bestaand wetenschappelijk materiaal (A Manual of Conchology door Thomas Wyatt) te bewerken tot een toegankelijker en goedkoper boek.

Volgens Frank was de belangrijkste drijfveer weinig romantisch: geldgebrek. Poe verkeerde in financiële moeilijkheden en kon de inkomsten goed gebruiken.

Toch leverde zijn werk een interessante bijdrage aan de schelpenliteratuur. Poe benadrukte dat de studie van schelpen niet los kon worden gezien van de dieren die ze bewonen. Niet alleen de lege schelp, maar ook het levende weekdier verdiende aandacht.

Het boek werd een commercieel succes en beleefde meerdere edities. Een opmerkelijk hoofdstuk uit het leven van een schrijver die de meeste mensen niet direct met malacologie zullen associëren.

Vrouwen in de malacologie: eindelijk in beeld

Een belangrijk deel van Franks lezing was gewijd aan de rol van vrouwen in de geschiedenis van de malacologie. Wie het oorspronkelijke logo van Shellers from the Past and the Present bekeek, zag een rij indrukwekkende namen uit de schelpenwereld. Maar er ontbrak iets opvallends: er stond geen enkele vrouw tussen.

Frank stelde tijdens zijn presentatie de vraag waarom dat eigenlijk zo was. Eeuwenlang hadden vrouwen veel minder mogelijkheden om wetenschappelijk onderwijs te volgen, lid te worden van wetenschappelijke organisaties of hun onderzoek te publiceren. Toch hebben talrijke vrouwen een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van schelpen en weekdieren.

Frank noemde onder anderen Jeanne Villepreux-Power, die baanbrekend onderzoek deed aan levende zeedieren en bekendstaat als een pionier van het aquariumonderzoek. Ook Maria Emma Gray en Margaret Cavendish Bentinck, de hertogin van Portland, kwamen aan bod.

Bijzondere aandacht was er voor de Nederlandse malacologe Tera van Benthem Jutting (1899–1991). Zij publiceerde gedurende haar lange wetenschappelijke loopbaan honderden artikelen en beschreef talrijke nieuwe soorten en ondersoorten, vooral uit Zuidoost-Azië.

Als lid van de NMV vanaf de oprichting in 1934 en als redacteur van Basteria speelde zij bovendien een belangrijke rol in de ontwikkeling en internationale reputatie van de vereniging.

Frank pleitte ervoor om de vrouwelijke malacologen uit het verleden meer erkenning te geven. Niet alleen door hun verhalen vast te leggen, maar ook door hen zichtbaar te maken. En dat pleidooi heeft inmiddels een prachtig vervolg gekregen!

Na het webinar liet Frank weten dat hij opnieuw met Guido Poppe over het logo had gesproken. Beiden waren het erover eens dat vrouwelijke malacologen daarin vertegenwoordigd moesten zijn. Daarop werd besloten om NMV-erelid Tera van Benthem Jutting aan het logo toe te voegen, als eerbetoon aan de vrouwelijke malacologie.

Op het vernieuwde logo staat zij nu helemaal links, naast Lovell Reeve, Joseph Banks, Henry Pilsbry, Philippe Dautzenberg, Hugh Cuming en Philippe Bouchet. Een mooie en betekenisvolle verandering, die laat zien dat het vastleggen van geschiedenis ook betekent dat we opnieuw kijken naar wie daarin een plaats verdient.

Het vernieuwde logo, met links Tera van Benthem Jutting. Daarna: Lovell Reeve, Joseph Banks, Henry Pilsbry, Philippe Dautzenberg, Hugh Cuming en Philippe Bouchet.

De mensen achter de schelpen

Naast de grote namen vertelde Frank tal van persoonlijke verhalen over verzamelaars. Verhalen over avontuurlijke expedities, onverwachte ontmoetingen en soms zelfs gevaarlijke situaties. Maar ook over gewone mensen die simpelweg genieten van het zoeken naar schelpen.

Dat is misschien wel de grootste kracht van Shellers from the Past and the Present: het project laat zien dat de schelpenwereld niet alleen bestaat uit soorten, vindplaatsen en wetenschappelijke publicaties, maar vooral ook uit mensen.

Frank verwoordde het aan het einde van zijn lezing treffend. Door de database ontdekte hij dat achter veel schelpen mensen schuilgaan die ze hebben verzameld, beschreven of een naam hebben gegeven. En vaak hebben die mensen prachtige verhalen. Een schelp is daardoor niet langer alleen een mooi natuurvoorwerp. Ze krijgt ook een geschiedenis.

Met zijn enthousiasme en aanstekelijke verhalen liet Frank zien hoeveel er nog te ontdekken valt in de wereld achter onze verzamelingen. En misschien is dat wel de mooiste gedachte om na dit webinar mee naar huis te nemen: achter iedere schelp kan een verhaal schuilgaan dat het waard is om bewaard te blijven.

Meer informatie over Shellers from the Past and the Present is te vinden via: www.conchology.be.