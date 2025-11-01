https://www.spirula.nl/wp-content/uploads/2025/11/Annemoondag_2025.jpg 1280 1920 Jaco van Maaren https://www.spirula.nl/wp-content/uploads/2025/06/NMV_logo_20252.svg Jaco van Maaren2025-11-01 12:06:512025-11-09 12:07:02De NMV op de Anemoondag 2025 in Hilversum
De NMV op de Anemoondag 2025 in Hilversum
Vandaag was de Nederlandse Malacologische Vereniging te gast als standhouder op de Anemoondag in Hilversum — het jaarlijkse evenement van Stichting ANEMOON waar natuuronderzoek en mariene wetenschap centraal staan.
We hebben bezoekers enthousiast kunnen maken voor de wereld van de weekdieren, mooie ontmoetingen gehad, kennis gedeeld en deelgenomen aan inspirerende workshops en lezingen.
De Anemoondag brengt natuurliefhebbers, duikers, strandzoekers en onderzoekers samen om kennis uit te wisselen over de biodiversiteit van onze kustwateren en stranden. Een dag vol inspiratie en verbinding — precies waar ook de NMV voor staat!
We hebben allemaal weer veel kunnen leren en ons kunnen verwonderen. Stichting ANEMOON super veel dank voor de gastvrije ontvangst en de organisatie van deze geweldige dag!
Locatie: Instituut voor Beeld & Geluid, Hilversum
Meer info: www.anemoon.org/anemoon-dag