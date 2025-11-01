De NMV op de Anemoondag 2025 in Hilversum

Download de SnailSnap-app, en je kunt rechtstreeks bijdragen aan klimaatonderzoek. Gebruikers van deze app verzamelen met één druk op de knop gegevens over de kleur en de locatie van tuinslakken. Onderzoekers van Naturalis gebruiken deze gegevens om te bepalen of en hoe tuinslakken zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering... Lees verder →