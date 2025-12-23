Deelname Duikvaker 2026 Houten

Zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2026 heeft de NMV weer een stand op het natuurplein van de Duikvaker beurs in Houten. We delen deze hoek met Stichting Anemoon, de Strandwerkgroep e.a. en afgelopen jaren was het een gezellige aangelegenheid. Omdat de Nederlandse marine biologie al goed vertegenwoordigd is, zouden we de NMV stand graag in het thema stellen van zoetwatermollusken, de Caribische marine mollusken en exoten in de Nederlandse natuur. Hiervoor zijn we op zoek naar personen die op 31 januari en/of 1 februari beschikbaar zijn een dagje op de stand te staan voor educatie, promotie en ledenwerving. Ook zouden we graag materiaal wat in dit thema aansluit mogen lenen. Ben je enthousiast om een dagje mee te helpen, of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Freek van der Kruk – freek@spirula.nl