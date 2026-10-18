Webinar: Fluorescentie in zeenaaktslakken

Zeenaaktslakken behoren zonder twijfel tot de kleurrijkste verschijningen onder water. Maar waar komen al die spectaculaire kleuren eigenlijk vandaan?

In het tweede webinar van de Nederlandse Malacologische Vereniging neemt Carmen Brouwer ons mee in de fascinerende wereld van kleur en fluorescentie bij zeenaaktslakken. Voor haar masteronderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht zij hoe deze bijzondere dieren aan hun kleuren komen.

Carmen vertelt zelf wat je tijdens het webinar kunt verwachten:

Van felgeel tot diepblauw naar stralend wit… met hun felle kleuren en vrolijke franjes zijn zeenaaktslakken wel het meest extravagante onderwerp dat ik me kan voorstellen voor mijn masters onderzoeksproject. Maar hoe komen ze aan dat prachtige kleurenpallet? In dit Webinar vertel ik u over de drie mechanismen die slakken hun kleur geven. Daarbij zoom ik wat verder in op fluorescentie door u mee te nemen in mijn onderzoeksproject aan de Rijksuniversiteit Groningen en het veldwerk dat ik mede dankzij de NMV heb kunnen uitvoeren.

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3 november 2026 | 20:00 – 21:00

Freek van der Kruk – freek@spirula.nl

Aad Bastemeijer – NMV-secretaris@spirula.nl



Foto: Carlos Fernandez-Cid, Flickr.com