Inspirerende en goed bezochte ALV in Rotterdam

Vandaag vond de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Malacologische Vereniging plaats in het prachtige Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Het werd een geslaagde en inspirerende dag met een mooie opkomst en veel betrokkenheid vanuit de leden.

Tijdens de vergadering is teruggeblikt op het afgelopen jaar, zijn de jaarverslagen besproken en is het bestuur gedechargeerd. Wij hebben gesproken over de toekomst van de bladen van onze vereniging, waarbij met name de ontwikkelingen rondom digitalisering en vernieuwing volop aandacht kregen.

Ook het middagprogramma bood volop inspiratie. Met boeiende lezingen over fossiele sporen op schelpen, de totstandkoming van de nieuwe veldgids voor Nederlandse mollusken en een avontuurlijke slakkenexpeditie naar Saba, werd de dag inhoudelijk sterk en gevarieerd ingevuld.

Het was een energieke en geslaagde Algemene Leden Vergadering waarin ontmoeting, kennisdeling en enthousiasme voor de malacologie centraal stonden.