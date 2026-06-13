Jubileumfeest met tuinconcert Miramar Zeemuseum

Op zaterdag 20 juni treedt VCE Westerveld op bij Miramar Zeemuseum. Dit ter ere van het 70-jarig jubileum van dit museum. Speciaal voor deze mijlpaal voeren zij Händels Watermusic op in de museumtuin. Voorafgaand zal het jeugdorkest ook een klein optreden geven. Speciaal op deze dag is dat de audiotour geopend wordt waarmee je al luisterend kunt rondkijken. Wil je erbij zijn? Aanmelden kan nog deze week via deze link: Aanmelden