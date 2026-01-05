Miramar Zeemuseum heropent in april 2026 – een vernieuwde schatkamer voor schelpenliefhebbers

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de vernieuwing van het museumgebouw. Het dak is inmiddels volledig vervangen en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het behoud van het gebouw én van de bijzondere collecties die het herbergt. Nu wordt met evenveel zorg en aandacht gewerkt aan het interieur, waarbij presentatie, beleving en inhoud centraal staan.

Meer ruimte voor schelpen, verhalen en verwondering

Bij de herinrichting is bewust gekozen voor een frisse, toegankelijke opzet, met meer aandacht voor de collecties waar Miramar zo bekend om staat. Voor schelpenliefhebbers is er straks veel te ontdekken: van fraai gepresenteerde schelpencollecties tot verrassende combinaties van natuur, geschiedenis en persoonlijke verhalen.

De vernieuwde opstelling biedt meer context: waar komen deze schelpen vandaan, wat vertellen ze over hun leefomgeving, en waarom zijn ze wetenschappelijk én cultureel zo interessant? Daarmee sluit Miramar naadloos aan bij de belangstelling van malacologen, verzamelaars en iedereen die zich verwondert over de diversiteit van weekdieren.

Een museum om naar uit te kijken

Miramar Zeemuseum blijft trouw aan zijn eigen karakter: eigenzinnig, inhoudelijk en met oog voor detail. Tegelijkertijd zorgt de renovatie ervoor dat het museum klaar is voor de toekomst en nieuwe generaties bezoekers kan blijven inspireren.

Begin april 2026 is het zover. De heropening belooft een bijzonder moment te worden voor iedereen met liefde voor schelpen, zee en natuurhistorie. Zet de datum alvast in de agenda – Miramar is straks opnieuw een bezoek meer dan waard.

Tip: Houd spirula.nl in de gaten voor verdere berichten over de opening en het programma.