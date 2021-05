‘Vermomd’ wadslakje blijkt van Zuid-Amerikaanse oorsprong

In januari 2019 berichtten wij op deze website over een voor Nederland nieuw slakje dat nogal lijkt op ons eigen Wadslakje (Peringia ulvae). Inmiddels is meer bekend over dit kleintje. In Basteria 85 (7 mei 2021) verscheen een artikel waarin de auteurs wereldkundig maken dat het, na DNA-onderzoek, duidelijk is dat het hier gaat om Heleobia charruana (d’Orbigny, 1841), een soort die algemeen voorkomt in Uruguay. Dit slakje is inmiddels bekend uit de Engeland (Thames), Nederland (Noordzeekanaal en daarmee verbonden wateren) en België (haven van Antwerpen). De eerste Engelse meldingen dateren van 2003. In Nederland is de soort voor het eerst waargenomen in 2014. België volgde in 2017. De auteurs van het artikel in Basteria vermoeden dat de soort naar Europa gemigreerd is met ballastwater van grote zeeschepen. Verspreiding binnen Europa zou ook nog op andere wijzen gebeurd kunnen zijn.

Het artikel in Basteria: Haaren, T. van, T.M. Worsfold, B. Stelbrink, G.A. Collado, I.C.B. Goncalves, W.S. Serra, F. Scarabino, A. Gittenberger & E. Gittenberger, 2021. Heleobia charruana (Gastropoda, Truncatelloidea, Cochliopidae), a South American brackish water snail in northwest European estuaries. Basteria, 85 (1): 82–91.

