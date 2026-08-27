Webinar: Shellers of the Past and Present

Na lang wachten is het dan eindelijk zover. De online lezingen gaan van start.



6 oktober neemt Frank Maartense u mee in de bijzondere wereld van Shellers From the Past and the Present: een unieke online database met inmiddels meer dan 60.000 mensen die door de eeuwen heen betrokken zijn geweest bij schelpen, fossiele schelpen en de malacologie.



Van Aristoteles tot hedendaagse verzamelaars en wetenschappers: achter iedere naam schuilt een verhaal. Frank vertelt over het ontstaan en de betekenis van de database, over bijzondere personen die erin te vinden zijn en over zijn werk als curator om deze enorme verzameling kennis verder uit te breiden en voor toekomstige generaties te behouden. Een lezing over schelpen, geschiedenis en wetenschap, maar vooral over de mensen die door hun fascinatie voor schelpen met elkaar verbonden zijn. Wil je erbij zijn? Aanmelden kan nog deze week via deze link: Aanmelden