Peter Moerdijk overleden

Het overlijden van Peter is een groot verlies, voor zijn familie in de eerste plaats maar ook voor de malacologie. Peter Moerdijk had een gedegen kennis van fossiele en recente schelpen, vooral die van de Zeeuwse stranden. Hij leverde ook een belangrijke bijdrage aan ‘de fossielenatlas’, het standaardwerk over de fossiele schelpen van het Nederlandse strand. Hij was sinds 2001 lid van de NMV en altijd bereid zijn kennis met anderen te delen.

Een scan van de overlijdensadvertentie van de familie staat hier onder, met dank aan Lex Kattenwinkel. Een uitgebreider in memoriam is te vinden op de website van het Zeeuws Genootschap, waar hij conservator malacologie was.