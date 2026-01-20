Nieuwe parkeergarage Naturalis geopend – parkeren weer een stuk eenvoudiger

De NMV-verenigingsdagen vinden normaal gesproken plaats op de derde zaterdag van de maand in Naturalis. De afgelopen periode was parkeren rondom Naturalis echter een uitdaging. Door grootschalige wegwerkzaamheden én het feit dat de oude parkeerplaats te klein en verouderd was, ontstonden regelmatig knelpunten voor bezoekers.

Goed nieuws: de nieuwe parkeergarage van Naturalis is inmiddels geopend!

Moderne parkeervoorziening bij Naturalis

De nieuwe parkeergarage is ruim opgezet en biedt aanzienlijk meer parkeercapaciteit dan voorheen. Daarmee is parkeren voor bezoekers van Naturalis – en dus ook voor NMV-leden tijdens de verenigingsdagen – weer een stuk overzichtelijker en comfortabeler. Daarnaast is de parkeergarage voorzien van laadpalen voor elektrische auto’s, wat goed aansluit bij de duurzame ambities van Naturalis.

Wat betekent dit voor NMV-verenigingsdagen?

Parkeren direct bij Naturalis

Meer beschikbare parkeerplaatsen

Geen uitwijk meer nodig naar omliggende wijken

Mogelijkheid om elektrisch te laden

Wij hopen dat dit de bereikbaarheid en het bezoek aan de NMV-verenigingsdagen weer prettiger maakt voor iedereen. Uiteraard blijven we de situatie volgen en informeren we jullie als er verdere wijzigingen zijn.