Tijdens een cursus wetenschapscommunicatie ontwikkelde een groep enthousiaste studenten onder leiding van Menno Schilthuizen een vernieuwend lespakket met o.a. een kwartetspel.

Naast het kwartetspel ontstond het idee voor een escape room. Het werd: Escape the Classroom. Een educatieve escape room waarin leerlingen door het oplossen van opdrachten kennismaken met de bijzondere voortplanting van weekdieren. Student Jasper van Zaanen raakte heeft het concept tijdens een langdurige stage verder uitgewerkt en op de NMV-verenigingsdag aan ons gepresenteerd.

Wie op school biologieles krijgt, leert vooral hoe de voortplanting bij mensen werkt. Maar wie denkt dat dit de standaard is in het dierenrijk, komt bedrogen uit. Bij weekdieren blijkt werkelijk van alles mogelijk! Van tweeslachtigheid tot voortplanting zonder bevruchting: de natuur kent een verbluffende variatie aan voortplantingsstrategieën.

Escaperoom over voortplantingsstrategieën?

Tijdens de NMV-verenigingsdag van 21 november jl. kregen we een kijkje achter de schermen. Jasper vertelde hoe het idee ontstond, welke uitdagingen hij tegenkwam en hoe de escape room in de praktijk moet gaan werken. Het project staat inmiddels aan de vooravond van de volgende fase: testen, verbeteren en uiteindelijk de klaslokalen in! De ambitie is om de komende jaren samen met biologiedocenten middelbare scholen te bezoeken. Ook de aanwezigen mochten alvast aan de slag. Enkele vrijwilligers werden uitgenodigd om de escape room zelf te testen en dat hebben we geweten!

Super leuke escape room

Met een kleine groep hebben wij de escape room gespeeld. Wij denken dat dit initiatief kan bijdragen om jongeren te laten ontdekken hoe verrassend veelzijdig weekdieren zijn. Het is biologie ervaren, en dat is toch heel anders dan uit een boek.

Wij hopen dat veel studenten net zo gefascineerd raken door deze bijzondere dieren als wij, leden van de NMV!