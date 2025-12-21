Succesvolle NMV-verenigingsdag in Naturalis met STIBEMAN-lezingen

Tijdens deze dag stonden diverse STIBEMAN-lezingen centraal, afgewisseld met volop gelegenheid voor determinatie, overleg en ontmoeting tussen liefhebbers en specialisten.

Het lezingenprogramma bood een brede internationale en inhoudelijke variatie:

Naast het lezingenprogramma was er veel ruimte voor ontmoeting. Leden maakten hier volop gebruik van om met elkaar schelpenvondsten te determineren, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Een handbibliotheek met determinatieboeken was hiervoor beschikbaar en daar wordt ook volop gebruik van gemaakt.

De NMV-verenigingsdagen worden gehouden in de kantoorruimte van Naturalis (Darwinweg 2, Leiden) en zijn vrij toegankelijk. De combinatie van lezingen, determinatie en informeel contact/gezellig samenzijn maakt dat het deelnemen aan een NMV-verenigingsdag een mooie ervaring is, elke keer weer opnieuw!