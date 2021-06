‘Iberische bochelslak’ houdt goed stand in Nederland

Op 5 juni 2021 meldden Michael Inden en Arie Twigt op de Facebookpagina van de NMV dat het ‘goed gaat’ met de ‘Iberische bochelslak’ Drusia valenciennii (Webb & Van Beneden, 1836). Deze halfnaaktslak, die oorspronkelijk voorkomt in zuidelijker streken (Spanje, Portugal, en ook Noord-Afrika), werd eind mei 2019 voor het eerst gerapporeerd uit ons land. In een duinpark bij Santpoort-Noord werd deze soort waargenomen door Michael Inden. Over deze soort werd voor het eerst gerapporteerd door de Stichting ANEMOON via een bericht in Nature Today.

De ‘Iberische bochelslak’ (de Nederlandse naam is nog onofficieel, vandaar de aanhalingstekens) is een halfnaaktslak. Dergelijke dieren kenmerken zich door de aanwezigheid van een veel te klein slakkenhuisje, waar het dier bij lange na niet in past. Maar ze hébben in elk geval nog een schelpje, iets wat je van echte naaktslakken niet kunt zeggen. In het Nature Today artikel wordt gesteld dat de soort wellicht wél goed om kan gaan met de droogte van de afgelopen jaren, waar onze inheemse soorten naaktslak een behoorlijke achteruitgang vertoonden.

Deze soort is, zoals veel slakken van zuidelijke oorsprong, vooral in het voorjaar actief. Met de waarnemingen van 5 juni jl. (goed gedocumenteerd op waarneming.nl) is in ieder geval aangetoond dat deze nieuwkomer probleemloos een relatief koud en nat voorjaar kan doorstaan.

Uitgebreidere informatie over deze soort vindt wordt gegeven in Basteria 84(4-6) (10 december 2020).

