Friezen, let op de Brakwaterstrandschelp!

Sinds 2016 maakt de Brakwaterstrandschelp Rangia cuneata deel uit van de molluskenfauna van de Friese binnenwateren, na de vondst van juveniele dieren in de Ried, bij Harlingen. In februari 2021 werden door een attente medewerker van Wetterskip Fryslân ook volwassen exemplaren van deze soort gevonden, op ongeveer dezelfde locatie, tussen Harlingen en Midlum. Bij inventarisatie van het voorkomen van deze soort in Friesland hebben Harrie Bosma en Jaap de Boer de Brakwaterstrandschelp inmiddels op 23 afzonderlijke locaties gevonden, meestal levend, soms alleen losse kleppen. Het voorkomen in Friesland lijkt gebonden te zijn aan Harlingen (voor de voortplanting heeft deze soort brak water nodig) en het Van Harinxmakanaal. Deze opvallende, dikgeschelpte mollusk doet het prima in Franeker, en werd zelfs levend aangetoond in Dronryp (18 kilometer landinwaarts) en richting Tzummarum. Dit is eens temeer een bewijs dat de Brakwaterstrandschelp prima gedijt in zoet water. In het natuurblad Twirre van juni 2012 doen Bosma en De Boer een oproep om op deze soort te letten en meldingen door te geven. De meldingen zullen deel uitmaken van een publicatie die later dit jaar zal verschijnen.

Overigens geldt de oproep ook voor niet-Friezen.

