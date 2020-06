Nieuw in Nederland: de ‘Gladde snavelneut’

Opnieuw heeft een molluskensoort ons land weten te bereiken. In Nature Today melden Bureau Waardenburg en Stichting ANEMOON de vondst van de soort Yolida cf. limatula (Say, 1831), een zeer platte en gladde schelpsoort, met een bijzonder slot. De schelp werd levend aangetroffen in een bodemmonster uit de Westerschelde dat in september 2019 was genomen in het kader van wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat. Yoldia limatula is een soort die voorkomt in Amerika en Canada, en die nog niet eerder in Noordwest-Europa is aangetroffen. Totdat door DNA-onderzoek onomstotelijk de identiteit is vastgesteld hechten de auteurs eraan om te spreken over Yoldia cf. limatula. De toevoeging ‘cf.’ duidt aan dat de schelp het meest lijkt op de betreffende soort. Omdat het om een exoot gaat heeft de soort nog niet een officieel vastgestelde Nederlandse naam. De auteurs van het artikel in Nature today stellen ‘Gladde snavelneut’ voor. Het dier werd verzameld in de omgeving van de Sloehaven. Het is dan ook aannemelijk dat hij door menselijk toedoen – via scheepvaartverkeer – in Zeeland is beland.

Het artikel in Nature today vindt u hier. De auteurs geven aan een meer uitgebreid artikel over deze nieuwkomer in een vaktijdschrift te willen publiceren.

