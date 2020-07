Vernieuwde zoekkaart Schelpen

De Zoekkaart Schelpen, een handig hulpmiddel voor het herkennen van schelpen van het Nederlandse strand, is vernieuwd. Deze populaire uitgave, één van de drie zoekkaarten van de NMV, was uitverkocht en daarom toe aan een herdruk. Vanwege de snel veranderende molluskenfauna is besloten de kaart niet alleen te laten herdrukken, maar ook te vernieuwen. Overigens zijn niet alle nieuwkomers opgenomen. Er is gekozen voor 4 soorten die reeds langere tijd succesvol in ons land leven, en die een relatief wijde verspreiding hebben (zie afbeelding).

Op 3 juli 2020 is de nieuwe Zoekkaart Schelpen gepresenteerd in het radioprogramma Vroege Vogels. Het item, met NMV-leden Arie Twigt en Auke-Florian Hiemstra, beluistert u hier.

Vanaf nu is de kaart weer te bestellen bij de NMV. Bestellen kan hier.

