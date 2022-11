NMV-erepenning uitgereikt aan Rykel de Bruyne

Het bestuur van de Nederlandse Malacologische Vereniging heeft Rykel de Bruyne tijdens de vergadering van 22 oktober 2022 in Vledder de erepenning van de NMV toegekend vanwege zijn grote verdiensten voor de malacologie binnen en vooral ook buiten de vereniging (zoals binnen de Stichting ANEMOON).

Iedere Nederlandse schelpenliefhebber heeft wel een boek dat (mede) is geschreven door Rykel in de kast staan. Al deze boeken hebben in hoge mate bijgedragen aan de verbreiding van de kennis van de malaocologie. In een aantal boeken is voor een originele insteek gekozen, die zorgt voor verbinding tussen malacologie en algemene cultuurgeschiedenis. Door de ruimere context zorgt Rykel niet alleen voor verbreiding, maar ook voor verbreding van de malacologie.

