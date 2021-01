Brakwaterkorfschelp vestigt zich in Zeeland en Vlaanderen

Eerder berichtten wij op deze website over de vondst van de Brakwaterkorfschelp in de Schelde, op de grens van België en Nederland. Deze tweekleppige, met de wetenschappelijke naam Potamocorbula amurensis, is een invasieve exoot met een slechte reputatie. Uit een recent artikel op Researchgate, van de hand van Emmanuel Dumoulin en Ward Langeraert, blijkt dat de soort zich inmiddels gevestigd heeft in de Westerschelde, zowel aan de Vlaamse als aan de Zeeuwse kant van de grens. In beide landen kan deze soort dus als inheems beschouwd worden. Dit betekent tevens dat het nieuwste schelpenboek van Nederland na luttele maanden alweer achterloopt.

De afbeelding bij dit nieuwsitem zijn afkomstig uit het genoemde artikel op Researchgate.

Deel, mail of print dit artikel: