Nieuw aangetroffen: een brakwaterkorfschelp

In de Schelde, op de grens van België en Nederland, is een nieuwe schelpensoort aangetroffen. Het betreft (alweer) een invasieve exoot, en opnieuw eentje met een slechte reputatie. De naam: Potamocorbula amurensis. De soort, die nog geen Nederlandse naam heeft, is een verre verwant van de inheems voorkomende korfschelp Corbula gibba, en eveneens een soort behorend tot de familie Corbulidae. Na een bericht op Facebook van Lex Kattenwinkel is de soort door meerdere vinders gemeld van de (Wester)schelde, aan beide zijden van de grens. Of de soort zich heeft gevestigd in ons land is nog niet bevestigd, maar het is wel waarschijnlijk. Deze voor Nederland nieuwe korfschelp is ondermeer te herkennen aan de ongelijke grootte van de kleppen (een kenmerk dat ook onze inheemse korfschelp karakteriseert, en ook het slot is zeer karakteristiek. Op andere plaatsen waar hij (ongewild) is geïntroduceerd leidde zijn komst tot het verdwijnen van een groot deel van de inheemse molluskenfauna.

Deel, mail of print dit artikel: