(Al lang) nieuw in Nederland: de Vensterglasschelp

De Glanzende dunschaal (Abra nitida) komt voor in ons deel van de Noordzee, onder meer op de Oestergronden en het Friese Front. Eind jaren ‘80 dook het dier ook op in ondieper water in het Deltagebied. Althans, dat werd aangenomen. Recent onderzoek heeft nu aangetoond dat dit een andere soort is; de Vensterglasschelp (Theora lubrica). Dit schrijven de Nederlandse Malacologische Vereniging en de Stichting ANEMOON in een nieuwsbericht in Nature Today.

De Vensterglasschelp leeft in zacht sediment tot diepten van zo’n honderd meter. Het oorspronkelijke leefgebied omvat de Aziatische oostkust vanaf Japan tot Indonesië. Al lang geleden is de soort elders geïntroduceerd: Australië (1958) en Californië (1968). Vanaf 2001 werden bovendien exemplaren ontdekt in Europese havens en baaien (Italië 2001; Israël 2006; Spanje 2010; Engeland 2018). De soort komt in Nederland al zeker sinds 2003 voor.

Bron: Nature Today.

