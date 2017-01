Herdruk ‘Zeeuwse strandfossielen’

De gids ‘Zeeuwse strandfossielen – Fauna Zeelandica in de oertijd’, die op 12 maart 2016 werd gepresenteerd bij het 50-jarig jubileum van de Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap, krijgt een tweede druk. De gids gaat over fossielen uit allerlei diergroepen, Toeristisch gezien trekken de haaientanden vaak de meeste aandacht. Fossiele schelpen worden minder fanatiek gezocht, terwijl daar toch ook een fascinerend verhaal aan verbonden is. Schelpen uit tropische perioden liggen zomaar voor het oprapen. Ze vertellen ons over een periode waarin ‘Zeeland’ veel warmer was dan nu. De eerste druk van de gids (500 exemplaren) was binnen enkele maanden uitverkocht. Dit tekent de behoefte die er bestaat aan een dergelijke gids. De tweede druk van de gids, die onder redactie van Harry Raad werd samengesteld, is inhoudelijk vrijwel ongewijzigd t.o.v. de eerste druk.

Bestellen

Werd de eerste druk van ‘Zeeuwse strandfossielen’ nog in eigen beheer uitgegeven, de tweede druk loopt via uitgeverij De Drvkkery in Middelburg. De 144 pagina’s dikke gids kost € 22,50 en is via de boekhandel en diverse webshops te bestellen, waaronder die van de uitgever.

Deel, mail of print dit artikel: