Op zaterdag 21 oktober 2017 verschijnt de nieuwe KNNV ‘Basisgids Landslakken’. Deze basisgids, van de hand van Bert Jansen, is een compacte, handzame versie van het landslakkengedeelte van diens eerder verschenen ‘Veldgids Slakken en Mossels’. De basisgids is gericht op eenvoudige en praktische identificatie van landslakken in het veld. Een handige “soortenwijzer” en “matenwijzer” zetten je meteen op het goede spoor en voorkomen onnodig bladeren. De gids is boordevol foto’s van slakken, zoveel mogelijk levend in hun natuurlijke omgeving gefotografeerd, en voorzien van een korte beschrijving. Een gids boordevol handige tips voor waarneming en determinatie in het veld, met talloze kleurenfoto’s en schematische illustraties, en veel informatie over kleur, grootte en vorm, habitat, voorkomen, verspreiding en ecologie. Meer dan 100 soorten slakken in 136 pagina’s gids.

Bert Jansen is – zoals gezegd – de auteur van de ‘Veldgids Slakken en Mossels’, ook verschenen bij de KNNV, en van het boek ‘Kruipende huisjes’, over de malacofauna van Flevoland. Hij verzamelt al vanaf zijn veertiende slakken en schelpen en hij is actief bij de Nederlandse Malacologische Vereniging.

Prijs: € 21,95

ISBN: 9789050116275

Formaat: 16,5 x 24 cm

Ledenkorting voor KNNV-leden: 10 %

<Bron: website KNNV>

Meer informatie over de presentatie van de nieuwe Basisgids Landslakken vindt u hier.

